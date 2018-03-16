В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

Коалиция США по борьбе с группировкой "Исламское государство" подтвердила крушение американского воздушного судна на западе Ирака, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское командование сообщил, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит, сообщал телеканал.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.