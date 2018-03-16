Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери

Упаковка с нервно-паралитическим веществом, которым, по версии следствия, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находилась в багаже его дочери Юлии, с которым она прибыла с Солсбери из Москвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля. Издание делает вывод, что таким образом, "мисс Скрипаль была умышлено нацелена на отца".

Как сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и народятся в коме.