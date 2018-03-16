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Бако Саакян подчеркнул роль армянских организаций США в деле международного признания Арцаха


15 марта в Посольстве РА в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с руководителями армянских общинных структур Америки. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-центре аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства в Арцахе, социально-экономического развития, связей между Родиной и Диаспорой, осуществления в республике разных программ.

Президент Саакян выразил присутствующим свою признательность, подчеркнув, что в Арцахе всегда ощущают вовлеченность армянской общины Америки в жизнь республики, при ее непосредственном участии осуществляются многочисленные программы.
Бако Саакян также отметил важную роль армянских организаций США в деле международного признания Арцаха, повышения узнаваемости страны в мире.
Президент наградил председателя Армянского общего благотворительного союза Перча Седракяна орденом «Месроп Маштоц» за заслуги перед Республикой Арцах.


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