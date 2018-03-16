Время в Ереване: 11:07:36,   16 Март

Бако Саакян встретился в Вашингтоне с американскими учеными и экспертами


15 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Центр национальных интересов, встретился с группой американских ученых и экспертов и выступил с речью. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе президента Республики Арцах.

Президент Саакян коснулся процесса государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Глава государства назвал важными и полезными встречи и обсуждения, отметив, что они дают возможность непосредственно ознакомиться с ситуацией и устранить препятствующие этому стереотипы.
"Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами, в дальнейшем их углублении и расширении. Мы рассматриваем это как важную основу для более глубокого понимания международных тенденций, развития научно-аналитической мысли в нашей стране", - подчеркнул в своем выступлении Президент Саакян.
В конце встречи Бако Саакян ответил на вопросы присутствующих.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации