Армен Саргсян встретился с членами «Института Восток-Запад»

Избранный президент Армении Армен Саргсян провел в Нью-Йорке встречу с членами неправительственной организации «Институт Восток-Запад» (East-West Institute).

Как сообщили «Арменпресс» в офисе А. Саргсяна, во время встречи обсуждались вопросы реализации в Армении совместных проектов.

«Институт Восток-Запад» основан в 1980 г. В центре его внимания на данном этапе находятся проблемы, которые нарушают стабильность в разных частях света. Институт выступает с инициативами в сфере предупредительной дипломатии, региональной и экономической безопасности, кибербезопасности.

Почетными президентами и директорами института в разное время были известные политические деятели, представители делового и научного мира. Среди них экс-президенты Финляндии М. Ахтиссари, Румынии – Э. Константинеску, экс-премьер и министр ИД ФРГ Д. Геншер, основатель «Пепсико» Д. Кендалл и др.

Армен Саргсян с 2008 г. занимает должность вице-президента Института.