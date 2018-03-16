Время в Ереване: 11:07:36,   16 Март

Говорящие свидетели истории: эксклюзивный образец армянского эмальерного искусства – чаша Арцруни


Эмальерное искусство на Армянском нагорье известно с глубокой древности. Об этом свидетельствуют высокохудожественные золотые и серебряные изделия, покрытые эмалью, найденные при раскопках в Карашамбе, Ванадзоре, Лчашене, Лориберде и др. местах.

Со временем эмальерное искусство Армении совершенствовалось, армянские мастера не только передавали свое искусство из поколения в поколение, но и перенимали опыт соседних народов, доведя золотое и серебряное дело до настоящих высот.

Покрытая эмалью серебряная чаша  принадлежала роду Арцруни, изготовлена в 1820 г. в Старом Баязете (теперь на территории Турции).  Работа армянского мастера отличается высоким профессионализмом и исключительной красотой.

В беседе с «Арменпресс», показывая чашу, старший научный сотрудник Музея истории Армении Д. Карапетян рассказала о технике изготовления чаши, нанесения эмали: “Чаша серебряная, изнутри позолоченная. Использованы техники плавки, филиграни, эмалирования и гравировки. Чаша вся  украшена растительным орнаментом, эмаль голубая, розовая, зеленая и желтая. По кругу края идет надпись «НА ДОБРОЕ ВЛАДЕНИЕ АГЕ АКОПУ НАВАСАРДЯНУ АРЦРУНИ МОЕМУ ДУХОВНОМУ БРАТУ ПОДАРОК ОТ ГРИГОРА АРХИЕПИСКОПА ТЕР-ГАСПАРЯНА В ЗНАК ЛЮБВИ 1820».

По словам Карапетян, эта чаша – свидетельство высокого уровня армянского ювелирного искусства. Самые старые образцы армянского эмальерного искусства датируются XVII в., однако не исключаются и более древние, поскольку достижение такого уровня развития одномоментно  невозможно.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации