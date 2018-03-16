Европейские индексы - 15-03-18
МОСКВА, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.88% и составил 12345.56 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 5267.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.10% и составил 7139.76 пункта, российский MICEX снизился на 0.12% и составил 2272.49 пункта, а RTSI снизился на 0.35% и составил 1248.77 пункта.
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