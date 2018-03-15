Министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, поднимаясь на сцену во время форума «Россия — страна возможностей» в Москве, передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru»,

Лавров споткнулся о ступеньку и упал на колени, но быстро поднялся и сел на свое место. Свою речь на форуме он начал с шутки про падение. «Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — сказал дипломат.