Конгрессмены США и АНКА приветствуют визит президента Республики Арцах в Вашингтон

Визит президента Республики Арцах Бако Саакяна в Вашингтон сыграет важную роль в отношениях между Арцахом и США. Как сообщает Арменпресс, об этом, подводя итоги встречи Бако Саакяна и конгрессменов США в Конгрессе, сказал исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян, добавив, что визит Бако Саакяна в Вашингтон был очевидным отказом на просьбу Баку, потому что азербайджанская сторона призвала администрацию США отказаться от диалога с Арцахом.

«Визит президента Арцаха также демонстрирует приверженность США и Арцаха единственному жизнеспособному пути - миру», - сказал Арам Амбарян.

Конгрессмен Фрэнк Паллоне отметил важность устранения искусственных барьеров для диалога и подчеркнул необходимость визита в Арцах.

«Когда мы были в Армении в сентябре прошлого года, администрация (президента США – ред.) убеждала нас, чтобы мы не отправились в Арцах, что, я думаю, было очень неправильно. Посещения Арцаха очень важно, хотя США не признали его независимость», - сказал он.

В то же время конгрессмен Паллоне подчеркнул важность реализации рекомендаций конгрессменов Ройса и Энгеля, направленных на поддержку Арцаха Соединенными Штатами и установления мира в регионе.

Конгрессмен Джеки Спейер заявила в этом году, что возглавит делегацию Конгресса, которая посетит Армению и Арцах, чтобы помочь всем понять и оценить, что такое великий и процветающий Арцах, и как важно признать его частью Армении.

В свою очередь, конгрессмен Адам Шифф также придал большое значение выполнению рекомендаций пары Ройс-Энгель. «Конечно, они поддерживаются Арменией и Арцахом, но Азербайджан отвергает их, так как Баку всегда был агрессором. В данном случае Азербайджан может вызвать новый взрыв в регионе, поскольку президент Ильхам Алиев продолжает тратить миллионы долларов на приобретение вооружений. Он не имеет доверия в своей стране, и существует высокая вероятность того, что Алиев предпримет этот шаг. Мы должны настаивать на мире и сдерживать тех, кто пытается нарушить его», - сказал Шифф.