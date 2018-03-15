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Все 4 случая причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 4 случая причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 14 и 15 марта, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто по 10 случаев кражи и мошенничества, 1 случай злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 4 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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