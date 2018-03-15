Армянские и российские депутаты подтвердили важность заявлений Вены, Санкт- Петербурга и Женевы

В Национальном Собрании Армении 14 марта завершило работу совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям НС Армении и Комитета по международным делам СФ ФС РФ под сопредседательством Армена Ашотяна и Константина Косачева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, по итогам заседания подписано совместное заявление, в котом подчеркивается важность постоянного развития и укрепления дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

В совместном заявлении затрагивался процесс согласования законодательства двух стран, а также вопросы, связанные с развитием сотрудничества на международных платформах.

Коснувшись глобальной безопасности и региональных проблем, стороны подчеркнули важность укрепления ООН и других международно признанных структур в решении международных проблем путем соблюдения норм международного права и уважения интересов других государств.

В целом стороны высоко оценили достигнутые в двусторонних отношениях успехи, а также эффективное российско-армянское сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

Коснувшись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, стороны подтвердили свое намерение искать мирное и взаимоприемлемое решение конфликта на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и глав делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ от 7 декабря 2017 года (Вена).

Стороны также подчеркнули необходимость полного восстановления и полного осуществления мер укрепления доверия, которые были озвучены на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, а также на встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве в 2017 году.

В совместном заявлении стороны также коснулись тенденций прогресса в торгово-экономическом сотрудничестве, роста двустороннего товарооборота в 2017 году, перспектив экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Армен Ашотян и председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев договорились о проведении следующего совместного заседания комиссии во второй половине 2018 года в Москве.

Коснувшись подписанного заявления, Армен Ашотян отметил, что армянские и российские депутаты подтвердили важность заявлений Вены, Санкт-Петербурга и Женевы в вопросе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.