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Президент Армении провел совещание по вопросам биометрических паспортов и удостоверений личности


Президент Армении Серж Саргсян провел совещание по вопросам международного конкурса на предоставление прав на заключение концессионного соглашения на внедрение, обслуживание и передачу биометрических паспортов и удостоверений личности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в совещании приняли участие премьер-министр, члены рабочей группы и представители заинтересованных ведомств. Президенту была представлена проведенная конкурсной комиссией работа. Глава рабочей группы, главный советник премьер-министра Эдуард Нерсисян выступил с подробным докладом о проведенной работе.




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