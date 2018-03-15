Президент Армении провел совещание по вопросам биометрических паспортов и удостоверений личности

Президент Армении Серж Саргсян провел совещание по вопросам международного конкурса на предоставление прав на заключение концессионного соглашения на внедрение, обслуживание и передачу биометрических паспортов и удостоверений личности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в совещании приняли участие премьер-министр, члены рабочей группы и представители заинтересованных ведомств. Президенту была представлена проведенная конкурсной комиссией работа. Глава рабочей группы, главный советник премьер-министра Эдуард Нерсисян выступил с подробным докладом о проведенной работе.