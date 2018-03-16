Штрафы за курение могут способствовать уменьшению количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

По мнению директора Национального института здравоохранения Александра Базарчяна, штрафы за курение в запрещенных местах обусловлены высокой степенью общественной опасности нарушений. Несмотря на наличие противников штрафов, почти все сходятся во мнении, что штрафы существенно снизят потребление табака. Специалисты полагают, что это может привести к снижению числа сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В беседе с «Арменпресс» специалисты говорили о большой смертности из-за курения, необходимости системы запретов, а также о размерах штрафа.

«В Армении курят 26,2% населения старше 15 лет (53.4% мужчин и 2.3% женщин). По данным за 2016 г. курильщики 18-69 лет составляют 27,9%», - сказал А. Базарчян.

Курение способствует возникновению хронических болезней, в частности, сердечно-сосудистых и рака. Смертность от них составляет в Армении около 80%. На первом месте заболевания органов дыхания (48%), затем рак (20%), сахарный диабет (4,2%).

Радиолог-гинеколог Ваге Тер-Минасян говорит, что табак непосредственно влияет на развитие онкологии, более того, является одним из главных его провокаторов. В дыме сигарет есть множество канцерогенов. У 90% мужчин, больных раком легких, болезнь вызвана именно курением. Запретить курить нельзя, но нужно хотя бы свести к минимуму влияние дыма на некурящих. Ожидать непосредственного уменьшения числа заболеваний нереально, тенденция проявится с годами. Поэтому врач за штрафы: может быть, хоть это заставит людей меньше курить или бросить вовсе.

С ним согласен и главный кардиолог Еревана Парунак Зелвеян, который добавляет, что основное внимание нужно обращать на молодежь, делая все, чтобы они не начинали курить. Но одних только штрафов недостаточно, тем более, что они, по его мнению, нереальны. Нужна кропотливая повседневная разъяснительная работа.

С ним не согласен А. Базарчян, который считает, что размер штрафа обусловлен высокой общественной опасностью курения, в первую очередь, для детей и женщин. Во многих странах штрафы за курение существенно выше, отмечает доктор.

В Британии штраф за нарушение запрета составляет до 2500 ф/ст., в Ирландии – 3000 евро. В Грузии за первое нарушение штрафуют на 500 лари, при повторном – на 2000 лари, при систематическом – на 5000 лари.

В настоящее время законопроект обсуждается, в частности, обсуждаются размеры штрафа. За курение в запрещенных местах предлагается штрафовать на сумму от 50 000 до 700 000 драм, за курение в автомобиле – 50 000 драм. За курение в запрещенных местах предлагается штрафовать на 250 000 драм, при повторном нарушении в течение трех месяцев – 500 000 драм.

Анна Григорян