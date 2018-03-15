Армения не получала никаких предложений от турецкой стороны по нормализации отношений без предусловий: замминистра ИД
Армения не получала никаких предложений от турецкой стороны по нормализации отношений без предусловий. Как передает Арменпресс, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли какие-либо развития со стороны Турции после прекращения Арменией армяно-турецких протоколов.
«После отзыва протоколов было указание президента Армении, чтобы турецкая сторона была проинформирована об этом, что также вытекает из международного права. В то же время я хотел бы напомнить вам, что армянская сторона заявила, что она всегда готова к переговорам, нормализации отношений, но без предварительных условий. В этой связи мы не получали никаких предложений от Турции», - сказал Шаварш Кочарян.
В 2008 году по инициативе Президента Армении начался новый этап нормализации армяно-турецких отношений, в результате которого 10 октября 2009 года министры иностранных дел двух стран в Цюрихе подписали протоколы “Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция” и “О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция”.
Однако после подписания Протоколов, Турция, резко изменив свою позицию, и, отказавшись от достигнутых соглашений нормализовать отношения в разумные сроки и без всяких предусловий, обусловила ратификацию договоров в Великом Национальном Собрании Турции урегулированием нагорно-карабахской проблемы.
Принимая во внимание позицию Турции, а также обращение политсоветов партий, входящих в правящую коалицию, Президент Республики 22 апреля 2010 года подписал указ о приостановлении процесса ратификации Протоколов. 16 февраля 2015 протоколы были отозваны из Народного Собрания согласно указу Президента Армении.
20 сентября 2017 года президент Армении заявил с кафедры ООН: «Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях, для нахождения решений существующих проблем.
В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола недействительными и не имеющими никакой юридической силы. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов».
1 марта 2018 года Совет безопасности Армении единогласно одобрил прекращение процедур заключения подписанных в Цюрихе 10 октября 2009 года протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой».