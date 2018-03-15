Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности

Инцидент с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии угрожает безопасности Франции, Германии, США и Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом говорится в поступившем в четверг в ТАСС совместном заявлении лидеров четырех стран.

"Это угроза для всех нас", - отмечается в тексте заявления. "Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства испытываем отвращение к нападению, совершенному против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года", - говорится в нем.

Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании призвали РФ ответить на все вопросы, возникшие по делу Скрипаля. Лидеры стран также потребовали от России раскрыть программу разработки газа "Новичок".





