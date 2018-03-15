Уже более пяти тысяч человек покинули в четверг Восточную Гуту

Более 800 человек ежечасно покидают Восточную Гуту в четверг через гуманитарный коридор. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин.

"Более пяти тысяч человек к настоящему моменту покинули населённые пункты Хамурия, Сакба и Хаззе через гуманитарный коридор. По оценке центра по примирению враждующих сторон в Сирии, ежечасно из Восточной Гуты выходят более 800 человек", - сказал он.

Ранее генерал сообщил, что всего к концу дня ожидается выход не менее 13 тысяч человек.