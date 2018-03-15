Азиатские индексы - 15-03-18

ТОКИО, 15 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.12% и составил 21803.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1743.60 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3291.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.34% и составил 31541.10 пункта.