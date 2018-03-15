Путин и СБ РФ крайне обеспокоены деструктивной позицией Британии по делу Скрипаля

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях на фоне инцидента с отравлением в Соединенном Королевстве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля", - сказал он.

"Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - отметил пресс-секретарь.