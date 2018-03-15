Председатель Национального Собрания Армении наградил М.Маргаряна

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 марта наградил в связи с 70-летием бывшего депутата Верховного Совета РА Марзпетуни Маргаряна Памятной медалью председателя НС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, поздравляя с награждением, спикер НС высоко оценил деятельность М.Маргаряна в годы работы в различных государственных структурах, подчеркнул готовность бывшего депутата передать свой опыт новым поколениям, всячески помогать им. Глава парламента пожелал юбиляру долгой жизни и крепкого здоровья.

М.Маргарян, поблагодарив за награду, отметил, что весьма горд и взволнован событием, заметив, что “в жизни всегда пытался делом доказать верность своему народу и идеям”.

Вице-спикер НС М.Мелкумян подчеркнул: “Марзпетуни Маргарян – уважаемая личность в Гюмри. Старших надо уважать, так как жизнь делает их мудрыми и более осторожными. В различных странах применяют опыт старших, сотрудничают с ними – в интересах благополучия страны”.

По достоинству оценил жизнь и деятельность награжденного также депутат НС В.Григорян.

Председатель общественной организации “Парламентское поколение” М.Мхитарян поблагодарил А.Баблояна от имени членов организации и подчеркнул важность сотрудничества и обмена опытом бывших и нынешних депутатов НС. От имени своей организации он выразил готовность участвовать в проводимых в парламенте мероприятиях.