Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией

Североатлантический альянс не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах", - сказал он.

НАТО "не представляет угрозы России" и нацелена на "оборону, сдерживание и диалог" с этой страной, чтобы четко доносить свою позицию. Об этом говорится в ежегодном докладе, который представил Столтенберг. В документе также подчеркивается, что НАТО привержена соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"НАТО не представляет угрозы ни для одной страны. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией и мы привержены диалогу, чтобы четко доносить нашу позицию, снижать риски и повышать транспарентность, - говорится в документе. - Мы также твердо привержены соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая ДРСМД".

"В 2017 году Совет Россия-НАТО, который является форумом для откровенной дискуссии, собирался три раза. Диалог идет непросто, но, когда напряженность высока, это еще более важно говорить друг с другом. Наша политика в отношении России последовательна: сильная оборона и сдерживание, совмещенные с осмысленным диалогом", - говорится в документе.





