Армянская культура продолжает влиять на жизнь Ким Кардашян: Life&Style

Ким Кардашян родилась и выросла в Южной Калифорнии, но в ее венах течет армянская кровь. Звезда реалити-шоу многократно говорила о том, насколько важна для нее армянская культура, и как бы она ни была знаменита, она никогда не забывала, кто она на самом деле. Как сообщает Арменпресс, журнал Life&Style опубликовал статью «Вот как армянская культура Ким Кардашян продолжает влиять на ее жизнь».

Журнал пишет о праздновании ее дня рождения в октябре 2017 года. Ким собрала всех своих родственников и друзей в ресторане Carousel в Лос-Анджелесе.

«Армянский ресторан был любимым заведением ее семьи еще с тех времен, когда она была маленькой девочкой, и она была в восторге от белого торта «в армянском стиле», на котором была ее фотография», - пишет Life&Style.

В статье говорится, что быть армянкой для Ким - это больше, чем просто наслаждаться армянской кухней. Журнал напомнил об открытом письме Ким в журнале Time в 2016 году о повышении осведомленности о Геноциде армян.

Life&Style пишет, что Ким и ее сестры посетили Армению в 2015 году, где они также посетили Мемориал жертв Геноцида армян, чтобы воздать дань уважения памяти невинных жертв.

«Мы с моей сестрой стараемся привлечь внимание не только к Геноциду армян, но и к геноцидам и резне людей в целом. Знание - сила! Нам нравится, что Кардашяны никогда не забывают, кто они!» - сказала Хлоя Кардашян.