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Де Мистура не поедет на встречу глав МИД России, Турции и Ирана в Астане


Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура по медицинским причинам не поедет на встречу глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана, которая намечена на 16 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Участие в ней примет его заместитель Рамзи Иззеддин Рамзи, сообщил в четверг ТАСС исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте.

"Господин де Мистура не может совершить поездку на этой неделе по медицинским причинам. Заместитель спецпосланника Рамзи Иззеддин Рамзи возглавит делегацию ООН в Астане", - отметил он.



 




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