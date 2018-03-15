Лидеры разных стран продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну
16:58, 15 Март, 2018
В связи с избранием на пост президента Армении Армену Саркисяну поздравительные послания направили президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Кореи Мун Джэин, президент Молдовы Игорь Додон, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса Армена Саркисяна.Ранее новоизбранного президента Армении поздравили президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, председатель КНР, Генеральный секретарь ЦК КП КНР Си Цзиньпин, президент Греции Прокопис Павлопулос, учредитель-председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, вице-эмир Катара Абдулла бин Халифа Аль Тани, премьер-министр и глава МВД Катара Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани, султан Омана Кабус бен Саид, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и др.