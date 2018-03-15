Лидеры разных стран продолжают направлять поздравления Армену Саркисяну

В связи с избранием на пост президента Армении Армену Саркисяну поздравительные послания направили президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Кореи Мун Джэин, президент Молдовы Игорь Додон, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса Армена Саркисяна.

Ранее новоизбранного президента Армении поздравили президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, председатель КНР, Генеральный секретарь ЦК КП КНР Си Цзиньпин, президент Греции Прокопис Павлопулос, учредитель-председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, вице-эмир Катара Абдулла бин Халифа Аль Тани, премьер-министр и глава МВД Катара Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани, султан Омана Кабус бен Саид, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и др.