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Lyft и Magna будут вместе разрабатывать оборудование и ПО для беспилотных автомобилей


Lyft и Magna International заключили многолетнее соглашение о совместном финансировании и разработке аппаратных и программных систем, необходимых для производства беспилотных автомобилей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как говорится в сообщении компаний, Magna также инвестирует $200 млн в капитал Lyft.

Таким образом, последний раунд финансирования Lyft позволил привлечь в общей сложности $1,7 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Компании будут совместно использовать интеллектуальную собственность, созданную в результате такого сотрудничества. При этом Magna сможет продавать новые технологии производителям автомобилей.

Lyft - основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США. Magna International является крупнейшим производителем автокомпонентов в Северной Америке.

 

 




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