Lyft и Magna будут вместе разрабатывать оборудование и ПО для беспилотных автомобилей
Lyft и Magna International заключили многолетнее соглашение о совместном финансировании и разработке аппаратных и программных систем, необходимых для производства беспилотных автомобилей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Как говорится в сообщении компаний, Magna также инвестирует $200 млн в капитал Lyft.
Таким образом, последний раунд финансирования Lyft позволил привлечь в общей сложности $1,7 млрд, пишет The Wall Street Journal.
Компании будут совместно использовать интеллектуальную собственность, созданную в результате такого сотрудничества. При этом Magna сможет продавать новые технологии производителям автомобилей.
Lyft - основной конкурент Uber на рынке мобильных приложений для заказа такси в США. Magna International является крупнейшим производителем автокомпонентов в Северной Америке.