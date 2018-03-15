ЧМ-2018 увеличил турпоток в Россию в два раза

Количество международных бронирований авиабилетов в Россию на время проведения Чемпионата мира по футболу в настоящее время более чем в два раза опережает объемы за тот же период прошлого года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил АТОР.

Международная исследовательская компания ForwardKeys изучила спрос на полеты в Россию в связи с предстоящим ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Пик бронирования авиабилетов иностранными туристами приходится на дату открытия Чемпионата, но и в течении турнира объемы остаются высокими – плюс 118,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как и ожидалось, наибольшей популярностью соревнование пользуется у фанатов футбола из стран, которые поборются за чемпионский титул.

По числу бронирований лидирует Латинская Америка: количество желающих приехать в Россию из Мексики увеличилось в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, затем идет Бразилия – в 15 раз и Аргентина – в 10 раз.

Самым активным ростом турпотока из Европы отметилась Польша – в семь раз больше бронирований, Испания отстает не на много, показывая увеличение в пять раз.

Спад демонстрирует Италия, со снижением турпотока в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется тем, что сборная этой страны не принимает участие в соревновании, уступив это право Швеции.