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Макрон в ближайшие дни объявит о мерах Франции по ситуации со Скрипалем


Президент Франции Эмманeэль Макрон заявил в четверг, что в скором времени объявит о мерах, которые планирует принять в связи с ситуацией вокруг отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я объявлю в ближайшие дни о том, какие меры мы планируем принять", - сказал он журналистам в ходе поездки в департамент Эндр и Луара.

Президент вновь подчеркнул, что решительно осуждает попытку отравить Скрипаля, и выразил солидарность с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Ранее Макрон заявил, что согласен с выводом Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. 

 

 

 




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