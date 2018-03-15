Макрон в ближайшие дни объявит о мерах Франции по ситуации со Скрипалем

Президент Франции Эмманeэль Макрон заявил в четверг, что в скором времени объявит о мерах, которые планирует принять в связи с ситуацией вокруг отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я объявлю в ближайшие дни о том, какие меры мы планируем принять", - сказал он журналистам в ходе поездки в департамент Эндр и Луара.

Президент вновь подчеркнул, что решительно осуждает попытку отравить Скрипаля, и выразил солидарность с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Ранее Макрон заявил, что согласен с выводом Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля стоит Россия.