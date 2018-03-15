Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в парламенте страны и предложил снять с нее депутатскую неприкосновенность, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт здесь, в этом зале", - заявил Луценко, выступая в Верховной раде.

По его словам, она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Луценко добавил, что в четверг намерен внести в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Также стало известно, что Верховная рада исключила Надежду Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее в четверг Савченко прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву.

Сама Савченко заявила, что расценивает заявления генерального прокурора как запугивание.