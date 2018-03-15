Израильские военные арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

По меньшей мере 15 палестинцев были арестованы в ночь на четверг во время рейдов израильских военнослужащих и спецслужб на территории Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг израильская газета Jerusalem Post.

Причиной для ареста, согласно информации издания, стали подозрения палестинцев в террористической деятельности и насильственных действиях в отношении мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

Их взяли под стражу для допроса.

По данным Общества палестинских заключенных, семь палестинцев были взяты под арест в городе Наблус, четверо - в Хевроне и Рамаллахе и еще трое в населенном пункте Хизма к востоку от Иерусалима.