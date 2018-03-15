Действия США в Сирии спровоцировали операцию Турции в Африне, заявил Лавров

Операция Турции в сирийском Африне была спровоцирована действиями США в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается самой операции, то она была откровенно спровоцирована действиями США в восточной части Сирии, к востоку от Евфрата, когда там Соединенные Штаты не просто сделали ставку на курдские формирования в борьбе с террористами, да даже когда уже террористов они оттуда выгнали, объявили о том, что они — США и курды — берут под контроль всю границу Сирии с Ираком, и прежде всего, курды будут обеспечивать эту зону безопасности, как они ее назвали", — сказал Лавров, выступая на форуме "Россия — страна возможностей".

"Это было абсолютно непрофессионально, неграмотно, и если те, кто такое объявление в Вашингтоне делал, рассчитывали, что Турция просто останется спокойно сидеть и смотреть на то, что происходит, они вообще не имеют представления о том, каков расклад сил на Ближнем Востоке и в Сирии в частности", — подчеркнул министр.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.