WP: Меланья Трамп обсудит с представителями Facebook и Twitter борьбу с травлей в сети

Первая леди США Меланья Трамп обсудит методы борьбы с притеснениями, травлей и издевательствами в интернете с представителями таких американских компаний, как Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Twitter и Snap на следующей неделе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованной в среду статье газеты The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Встреча 20 марта в официальной резиденции президента в Вашингтоне станет первым шагом в объявленной ранее бывшей моделью кампании по борьбе с травлей в сети. Во время консультаций супруга президента планирует обратиться к представителям компаний с просьбой подробно рассказать о том, как они намерены решать такие проблемы, как рост числа так называемых интернет-троллей и распространение вредоносного контента в сети.

В последние месяцы такие компании, как Facebook, Google и Twitter, столкнулись с резкой критикой в связи с ростом количества случаев проявления ненависти, травли, распространения теорий заговора и т.п. на их платформах.

Супруга республиканца впервые заявила о намерении бороться с травлей в сети в ноябре 2016 года за несколько дней до президентских выборов, на которых победил ее муж. Тогда она отметила, что американская "культура стала слишком низкой и слишком грубой, особенно для детей и подростков". Однако после инаугурации президента Меланья Трамп редко возвращалась к этой теме.

Согласно прошлогодним социологическим исследованиям центра Pew Research Center, 41% американцев стали жертвами различных форм травли в сети, в том числе в связи с их полом, этнической принадлежностью или внешностью.



