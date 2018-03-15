Джонсон не исключил возможность ареста активов богатых россиян

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую позицию он изложил в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Днем ранее британские власти объявили ряд мер в отношении России, которую они обвиняют в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Владимиром Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность", - сказал Джонсон.