Путин рассказал о скором полете на Марс

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в дальнейшем российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса Луны, приводит слова президента России Владимира Путина «Интерфакс».

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова, передает Арменпресс.

Президент заметил, что российская лунная миссия будет отличаться от советской: «Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса».

В 2020 году Европейское космическое агентство и «Роскосмос» планируют отправить на Марс второй этап совместной миссии ExoMars, предполагающий высадку на поверхность Красной планеты десантного модуля с посадочной платформой и ровера. Первый этап миссии ExoMars, запущенной в 2016 году, состоял из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Первый аппарат успешно работает на околомарсианской орбите, тогда как второй при спуске разбился о поверхность планеты.