Председатель Национального Собрания Армении посетил Реабилитационный центр Защитника Отечества

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 марта посетил недавно построенный современный Реабилитационный центр Защитника Отечества, размещенный в филиале больничного комплекса N1“Гераци” - Ереванской первой городской больнице.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян в сопровождении ректора ЕГМУ А.Мурадяна ознакомился с центром, проведенными здесь объемными работами.

Центр оснащен современной специальной аппаратурой и единственный в регионе по своим возможностям.

А.Мурадян представил главе парламента текущую деятельность и дальнейшие программы центра, проинформировал, что помимо решения проблем здоровья военных инвалидов намечено разрешение вопросов, связанных с их образованием и работой.

Ректор ЕГМУ заверил, что все кафедры медицинского университета готовы помогать и содействовать каждому проходящему лечение в Реабилитационном центре.

Председатель НС побеседовал с больными, поинтересовался состоянием их здоровья.