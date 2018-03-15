На парижском Салоне рисунка представят работы Пикассо и Кандинского

Произведения Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Клода Моне, Густава Доре и многих других мастеров представят коллекционерам и ценителям искусства на парижском Салоне рисунка (Salon du Dessin), который пройдет во дворце Броньяр с 21 по 26 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В рамках 27-го по счету форума 39 галерей из Франции, США, Швейцарии, Германии, Великобритании и других стран покажут авторскую графику именитых художников от эпохи Ренессанса до XX века.

По словам устроителей смотра, цены на работы на бумаге варьируются от нескольких тысяч евро до нескольких миллионов.

Салон давно зарекомендовал себя как авторитетная площадка - большая часть экспонентов приезжают на него из-за рубежа, среди его посетителей не только коллекционеры, но и кураторы, а почетными гостями Салона становятся ведущие музеи.