Названа новая опасность ожирения

Исследователи из Общеклинической больницы штата Массачусетс в США обнаружили, что ожирение может препятствовать успешному лечению рака молочной железы. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Почти 70 процентов пациентов с раком молочной железы имеют избыточный вес. Как следствие, опухоли содержат значительную долю жировой ткани. Кроме того, ожирение способствует увеличению уровня воспалительных и ангиогенных факторов. Все вместе это влияет на формирование устойчивости к препарату бевацизумаб, блокирующему активность сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). Это лекарство применяется для борьбы с ангиогенезом и развития метастаз.

Исследователи проанализировали эффективность терапии бевацизумабом у 99 пациентов с раком молочной железы. Оказалось, что препарат приносил пользу лишь небольшой части пациентов. У людей с высоким индексом массы тела (более 25), опухоли были на 33 процента больше.

Жировая ткань в опухолях имела небольшое число кровеносных сосудов, что затрудняет проникновение препарата внутрь новообразований.