Эвакуация жителей из Восточной Гуты в Сирии: кадры из зоны конфликта
С начала работы гумкоридора этот район, захваченный незаконными вооруженными формированиями, покинули более 300 местных жителей, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Большая часть из них вышла из Восточной Гуты в последние дни. Ежедневная гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина действует с 27 февраля, однако выйти из района мирным жителям не дают боевики. Совет Безопасности ООН 24 февраля 2018 года принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на месяц.
10:27, 23.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/99: в рейтинговой таблице - «Обычная страна», «Паломничество в Страну Востока», «Виль-Эврар»
09:41, 16.02.2018
«Ереванский бестселлер» 4/98: в рейтинговой таблице - «Степной волк», «Мальчик в полосатой пижаме», «Невыносимая легкость бытия»
- 15:47 Израильские военные арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан
- 15:38 Действия США в Сирии спровоцировали операцию Турции в Африне, заявил Лавров
- 15:27 WP: Меланья Трамп обсудит с представителями Facebook и Twitter борьбу с травлей в сети
- 15:09 Джонсон не исключил возможность ареста активов богатых россиян
- 15:07 Путин рассказал о скором полете на Марс
- 14:38 На парижском Салоне рисунка представят работы Пикассо и Кандинского
- 14:26 Более 350 человек покинули Восточную Гуту во время гумпаузы в четверг
- 14:20 Названа новая опасность ожирения
- 14:15 В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в силах гражданской обороны
- 14:01 Эвакуация жителей из Восточной Гуты в Сирии: кадры из зоны конфликта
- 13:52 Самолет в Якутске растерял золото
- 13:49 Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки
- 13:40 Шаварш Кочарян приветствует выводы РФ по вопросу поставки оружия Азербайджану после апрельской войны
- 13:23 Азербайджан во время мониторинга не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
- 13:16 Европейские морозы Армении не угрожают: Гагик Суренян
- 12:55 СМИ: израильская артиллерия обстреляла сектор Газа в ответ на подрыв бомб на границе
- 12:51 Британская разведка начнет изучение коррупционных сделок с участием семьи президента Азербайджана
- 12:48 “Полиметалл Армения” прекращает свою геолого-разведывательную деятельность в Лори и Тавуше
- 12:41 AP: YouTube усилит борьбу с размещением недостоверной информации
- 12:36 Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее
- 12:22 В Индии экскаватор вытащил слоненка из
- 12:00 Петр Свитальский: Армянский мед уже получил свободный доступ на европейский рынок
- 11:53 Э. Налбандян встретился с заместителем госсекретаря правительства Дании
- 11:49 Во Франции открылся книжный салон, почетным гостем которого стала Россия
- 11:43 Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
- 11:34 Ливанские инвесторы заинтересованы предложениями Карена Карапетяна
- 11:23 Движение транспорта практически парализовано в Москве и области из-за снегопада
- 11:13 Заместитель министра ИД Армении К. Назарян: международное сообщество не должно оставлять без ответа заявления Азербайджана
- 11:11 Карен Карапетян принял участие в открытии конференции «Здоровая пища. Цифровые решения»
- 11:09 Объединенное Королевство поддерживает усилия Минской группы СБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
- 10:59 Стоимость строительства высоковольтной ЛЭП Армения-Грузия будет сокращена на 30%
- 10:47 Министр Караян: Армения готовится достойно встретить иранских туристов
- 10:45 Boeing представил Трампу названный в честь него самолет
- 10:41 AFP: шесть человек погибли в результате крушения вертолета в Сенегале
- 10:37 В Ливане женщина родила шестерых младенцев
15:33, 13.03.2018
Просмотрели 1806 раз Лавров предупредил США о "самых тяжелых" последствиях удара по ВС Сирии
12:53, 13.03.2018
Просмотрели 1767 раз Эдуард Шармазанов уверен, что рано или поздно Арцах станет полноправным членом МПА СНГ
11:51, 13.03.2018
Просмотрели 1756 раз Надия Мурад призвала Турцию прекратить нападение на Африн
14:00, 13.03.2018
Просмотрели 1755 раз В испанском первенстве по картингу армянский мальчик оказался в пятерке лучших
15:23, 13.03.2018
Просмотрели 1719 раз Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино, сообщают СМИ