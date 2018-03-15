Эвакуация жителей из Восточной Гуты в Сирии: кадры из зоны конфликта

С начала работы гумкоридора этот район, захваченный незаконными вооруженными формированиями, покинули более 300 местных жителей, как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. Большая часть из них вышла из Восточной Гуты в последние дни. Ежедневная гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина действует с 27 февраля, однако выйти из района мирным жителям не дают боевики. Совет Безопасности ООН 24 февраля 2018 года принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на месяц.