РФ поддерживает урегулирование проблемы НК в рамках существующих соглашений: Захарова

Российская Федерация по-прежнему придерживается всех своих обязательств по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами.

«Мы привержены нашей приверженности урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках существующих соглашений. Мы активно пытаемся поддержать эту очень сложную проблему в полном формате », - сказал он.

Захарова отказалась комментировать визит президента Республики Арцах Бако Саакяна в Соединенные Штаты, где он также встретился с американскими официальными лицами, подчеркнув, что Вашингтон должен говорить об этом.

Обращаясь к вопросу о том, возможно ли визит Бако Саакяна в Москву в ближайшем будущем, Захарова сказала, что у нее нет никакой информации об этом.