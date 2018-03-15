РФ поддерживает урегулирование проблемы НК в рамках существующих соглашений: Захарова
Российская Федерация по-прежнему придерживается всех своих обязательств по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами.
«Мы привержены нашей приверженности урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках существующих соглашений. Мы активно пытаемся поддержать эту очень сложную проблему в полном формате », - сказал он.
Захарова отказалась комментировать визит президента Республики Арцах Бако Саакяна в Соединенные Штаты, где он также встретился с американскими официальными лицами, подчеркнув, что Вашингтон должен говорить об этом.Обращаясь к вопросу о том, возможно ли визит Бако Саакяна в Москву в ближайшем будущем, Захарова сказала, что у нее нет никакой информации об этом.
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