Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

По подозрению в убийстве девочки, найденной мертвой в Сочи, задержали 28-летнего сожителя ее матери, он дал признательные показания, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг СК РФ.

"По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин Азербайджана, который сожительствовал с матерью ребенка… В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве", — говорится в релизе.

Со слов подозреваемого, в минувший понедельник он остался с девочкой один дома – ее мама в тот день была в больнице. По его утверждению, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, "за что он несколько раз ударил ее в область груди" и уложил спать.

Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно стало причиной смерти.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого, его зовут Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев. За убийство малолетней ему может грозить вплоть до пожизненного срока заключения.

К поискам ребенка, продолжавшимся с ночи вторника, привлекались больше тысячи человек, в том числе полицейские с собаками, спасатели, гвардейцы и добровольцы.