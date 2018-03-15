Шаварш Кочарян приветствует выводы РФ по вопросу поставки оружия Азербайджану после апрельской войны
Замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян приветствует заявление председателя Комитета по международным делам Совета федерации Федерального собрания РФ Константина Косачева о том, что Россия не продолжит поставлять Азербайджану оружие в том масштабе, как до апрельской войны 2016 года. По сообщению «Арменпресс», об этом Кочарян сказал в беседе с журналистами после заседания правительства.
“Россия всегда была для Азербайджана поставщиком оружия номер один. Мы это хорошо знаем. После этого заявления создается впечатление, что какие-то выводы Россией делаются. Приветствую такое заявление”, - сказал Шаварш Кочарян.
Константин Косачев 14 марта, во время встречи в Национальном собрании с журналистами, сказал, что Россия не продолжит поставлять Азербайджану оружие в том же масштабе, что и до апрельской войны 2016 года. Он отметил, что Россия реализует те договора, которые были подписаны с Азербайджаном до апреля 2016 года.“Мы обязаны делать это в соответствии с этими договорами. Однако по имеющимся у меня сведениям, это не будет в тех же масштабах, какие были по состоянию на апрель 2016 года. Несомненно, мы откликаемся на ситуацию, которая имела место в апреле 2016 г.”, - сказал Константин Косачев.