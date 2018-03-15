Европейские морозы Армении не угрожают: Гагик Суренян

Европейские морозы пока Армении не угрожают. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник центра метеорологии гидрометслужбы МЧС Армении Гагик Суренян.

“В ближайшие дни резких изменений погоды не ожидается. Что касается европейских морозов, то пока опасения, что они повторятся в Армении, нет”, - сказал Суренян.

В Армении сохранится теплая погода. МЧС сообщает, что температура воздуха с 18 по 20 марта повысится на 5-6 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 8-10 градусов.

В Европе морозы продолжаются. Сильные ветры нанесли большой ущерб в нескольких городах: вырваны с корнем деревья, снесены крыши домов, повреждены машины. Есть пострадавшие и жертвы. В США и Канаде, из-за снежных бурь почти 1 млн человек остались без электричества. В Москве обильные снегопады нарушили движение.