Вице-спикер Национального Собрания Армении отбывает в Санкт-Петербург с рабочим визитом

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов как глава наблюдательной миссии ПА ОДКБ 16-19 марта будет находиться с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для мониторинга президентских выборов РФ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе визита намечаются встречи с ответственным секретарем ПА ОДКБ П.Рябухиным и председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Макаровым. В завершение поездки вице-спикер НС выступит с пресс-конференцией для российских СМИ.

В составе наблюдательной миссии ПА ОДКБ в Санкт-Петербург отправится также депутат НС Т.Вардапетян.