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Вице-спикер Национального Собрания Армении отбывает в Санкт-Петербург с рабочим визитом


Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов как глава наблюдательной миссии   ПА ОДКБ 16-19 марта будет находиться с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для мониторинга президентских выборов РФ. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе визита намечаются встречи с ответственным секретарем ПА ОДКБ П.Рябухиным и председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Макаровым. В завершение поездки вице-спикер НС выступит с пресс-конференцией для российских СМИ.

В составе наблюдательной миссии  ПА ОДКБ в Санкт-Петербург отправится также депутат НС Т.Вардапетян.




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