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Шаварш Кочарян о военных учениях Азербайджана: мы всегда должны быть готовы к любой провокации


Заместитель министра ИД Армении Ш. Кочарян считает, что армянская сторона всегда должна быть готова к любой провокации Азербайджана. Об этом он сказал в беседе с журналистами после заседания правительства, коснувшись проводимых в эти дни Азербайджаном крупных военных учений и разговоров о том, что Азербайджан тем самым готовится к войне.

«Конечно мы следим за этим, мы всегда должны быть готовы к любому шагу с их стороны. Комментарии могут быть самыми различными, сейчас у них предвыборный период, но не стоит  объяснять учения только этим фактором. Нужно всегда быть внимательным к действиям Азербайджана. Мы должны быть готовы к любой провокации», - передает «Арменпресс» слова Ш. Кочаряна.

12 марта Азербайджан начал крупные военные учения. Не поставив об этом в известность страны – членов соглашения,  по числу вовлеченной в них живой силы и техники он грубо нарушил условия Венского соглашения СБСЕ 2011 г.




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