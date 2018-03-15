Ашот Наданян: Левону удалось сбить Карякина с толку

Международный мастер по шахматам, заслуженный тренер Армении, старший тренер ФИДЕ, тренер Левона Ароняна Ашот Наданян считает, что Левону удалось сбить с толку Карякина в начале партии.

«И Карякин, и Левон, хорошо знали разыгрываемый вариант. Но Левону удалось правильно использовать позицию. Ему удалось сбить Карякина с толку. Российский шахматист должен был перейти к известной позиции, но он этого не сделал. А в эндшпиле Левон действовал очень уверенно и не оставил сопернику шансов», - сказал А. Наданян в беседе с «Арменпресс».

По его словам, следующий соперник Ароняна, Александр Грищук, активный игрок и для Левона плюс – игра белыми. «Жеребьевка для Левона вышла очень удачной».

В 5-м туре турнира претендентов Левон Аронян играет белыми с Александром Грищуком. Остальные пары – Каруана-Карякин, Со-Крамник, Лижен-Мамедъяров. После 4-х туров впереди Ф. Каруана с 3 очками. По 2,5 у В. Крамника и Ш. Мамедъярова. Л. Аронян, Дин Лижен, Александр Грищук имеют по 2 очка и делят 4-6 места. По одному очку у Уесли Со и Сергея Карякина.

В 14 туре шахматисты сыграют по две партии: черными и белыми. У гроссмейстеров 4 дня отдыха. Победитель сыграет с чемпионом мира М. Карлсеном в Лондоне 9-28 ноября.