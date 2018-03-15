“Полиметалл Армения” прекращает свою геолого-разведывательную деятельность в Лори и Тавуше

Компания ООО “Полиметалл Армения” приняла решение прекратить программу геолого-разведывательной деятельности в общинах Алаверди и Шнох Лорийской области и Ноемберян и Кохб - Тавушской области, а также осуществление экспертиз, влияющих на окружающую среду и организацию общественных обсуждений на эту тему.

Как сообщил «Арменпресс» мэр города Ноемберяна Карен Абазян, 14 марта в область прибыли директор компании и его заместитель. На встречу были приглашены также представители общественных организаций, специалисты в области здравоохранения.

“По результатам обсуждений, они поняли, что тут бессмысленно проведение подобных работ. Могут возникнуть более серьезные проблемы. После этой беседы, сегодня утром они связались со мной и сообщили, что решили отменить общественные слушания (должны были состояться 20 марта, - ред.). Они отказываются от своих намерений, такое впечатление, что решение это не временное”, - сказал Абазян.

Компания сообщает, что решение принимается “с учетом положительной общественной оценки ее деятельности”.