AP: YouTube усилит борьбу с размещением недостоверной информации

Видеохостинг YouTube усилит борьбу с размещением роликов, содержащих заведомо ложную информацию. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство The Associated Press (AP).

По его данным, гендиректор YouTube Сюзан Воджицки, выступая на одной из технологических конференций в США, заявила, что сервис будет более тщательно пресекать попытки размещения на нем дезинформации. Речь идет в том числе о видеозаписях, авторы которых распространяют различные теории заговора и мифы.

Как отмечает AP, Воджицки заявила, что сервис будет развенчивать подобные мифы, размещая под такими роликами интернет-ссылки на сторонние ресурсы, в частности, онлайн-энциклопедию Wikipedia.



