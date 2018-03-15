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В Индии экскаватор вытащил слоненка из


Власти индийской деревни Мадихали вытащили застрявшего в яме слоненка с помощью экскаватора, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Животное несколько часов пыталось выбраться из грязи, однако у него не хватало сил. Тогда к яме подогнали экскаватор, который вырыл траншею и подтолкнул к ней слоненка ковшом.

Оказавшееся на свободе животное вначале заинтересовала машина, но вскоре животное побежало к лесу, где его ждали старшие сородичи.

 




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