В Индии экскаватор вытащил слоненка из

Власти индийской деревни Мадихали вытащили застрявшего в яме слоненка с помощью экскаватора, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Животное несколько часов пыталось выбраться из грязи, однако у него не хватало сил. Тогда к яме подогнали экскаватор, который вырыл траншею и подтолкнул к ней слоненка ковшом.

Оказавшееся на свободе животное вначале заинтересовала машина, но вскоре животное побежало к лесу, где его ждали старшие сородичи.