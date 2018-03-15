Петр Свитальский: Армянский мед уже получил свободный доступ на европейский рынок

Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский впечатлен успехами Армении в деле обеспечения безопасности пищевых продуктов. Об этом он заявил на открытии конференции «Здоровая пища. Цифровые решения», организованной по инициативе Государственной службы безопасности пищевых продуктов минсельхоза Армении.

Посол поздравил правительство Армении за успехи в сфере обеспечения безопасности продуктов и защиты прав потребителей.

«Впечатлен мероприятиями, проведенными в последние месяцы правительством К. Карапетяна. Мы, как Европейский союз, готовы содействовать этим усилиям, поскольку права потребителей занимают важное место в Соглашении Армения-ЕС. Есть конкретные программы, мы выходим за рамки ВТО и этот процесс полностью созвучен и членству Армении в ЕАЭС. Это полезный процесс для обеих сторон и мы готовы оказать конкретную адресную помощь», - передает «Арменпресс» слова посла.

Посол выразил уверенность, что в рамках помощи и сотрудничества ЕС может предложить конкретные шаги в новом финансовом пакете. Это, по его словам, развитие технических возможностей, а также помощь в реализации конкретных мероприятий.

«Надеюсь, что это принесет свои плоды. Уверен, что надлежащие действия, предпринятые правительством, будут способствовать также росту экспорта на рынок ЕС. Армянские продукты очень вкусные, просто нужно создать условия, которые обеспечат гарантию, не только вкус и аромат, но и его безопасность. С февраля внедрен новый процесс сертификации Армения-ЕС, и я рад, что армянский мед теперь имеет свободный доступ на европейский рынок. Надеюсь, что скоро за ним последуют раки и другие товары», - сказал глава делегации ЕС в Армении.