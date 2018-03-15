Во Франции открылся книжный салон, почетным гостем которого стала Россия

Россия станет почетным гостем на открывающемся в четверг Парижском книжном салоне.

Участие в крупнейшей в стране выставке книг Livre Paris принимают представители 45 стран. В рамках смотра, который продлится до 19 марта, запланированы около 800 конференций, киносеансов и встреч с писателями. Мероприятия салона пройдут в огромном павильоне выставочного центра на окраине Парижа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В 2018 году салон Livre Paris с нетерпением ждет встречи с Россией, приглашенной в качестве почетного гостя. Салон примет 38 российских авторов, отражающих разнообразие и динамичность современного литературного творчества в России: будут и международно признанные авторы, и новые перспективные таланты", — заявляют организаторы выставки.

В частности, участие в салоне примут Людмила Улицкая и Захар Прилепин, Гузель Яхина и Наринэ Абгарян, Марина Степнова, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин и другие.