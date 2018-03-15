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Э. Налбандян встретился с заместителем госсекретаря правительства Дании


Находящийся в Копенгагене с официальным визитом министр ИД Армении Э. Налбандян 14 марта имел встречу с заместителем госсекретаря по внешнеполитическим вопросам правительства Дании Майклом Кристенсеном.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

На встрече были обсуждены вопросы развитии армяно-датских отношений, затронута тема активизации политического диалога, экономических связей.

Министр ИД Армении и заместитель госсекретаря Дании обменялись мыслями  по сотрудничеству в рамках Армения-ЕС, а также по актуальным международным и региональным проблемам, глобальным вызовам.

Министр Э. Налбандян представил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы СБСЕ по исключительно мирному решению карабахского конфликта.




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