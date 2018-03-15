Ливанские инвесторы заинтересованы предложениями Карена Карапетяна

Визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Бейрут является золотой возможностью для ливанских инвесторов войти на армянский рынок. Как передает «Арменпресс» об этом, по итогам визита премьер-министра Армении, заявил основатель компании Gardenia Lebanese Farms LLC Никола Абу Файзал. Он подчеркнул, что во время встречи 13 марта в Бейруте, предложение Карена Карапетяна привлекло внимание ливанских инвесторов и предпринимателей.

“Он понимал, что ливанские предприниматели внесли значительный вклад в становление и развитие экономики таких стран Совета сотрудничества Персидского залива, какими являюрся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар и так далее. Он глубоко уверен, что ливанские предприниматели смогут сделать то же самое и в Армении. Его слова были убедительны для присутствующих на встрече. Он уверен в возможностях Армении. Премьер-министр страны предлагает инвесторам большую поддержку для инвестиций”, - сказал Никола Абу Файзал.

Он напомнил, что, он, как ливанский предприниматель, уже 4 года работает в сельскохозяйственном секторе Армении, и его опыт удачен и обнадежывающий.

“Ливан – по объему удачных инвестиций, считается одним из важнейших стран для Армении. По статистическим данным посольства Ливана в Армении, это составляет более 500 млн долларов”, - сказал предприниматель, добавив, что Армения счастлива, что имеет такого премьера, как Карен Карапетян.